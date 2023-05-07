نمو أرباح بنك "ساب" 76% لـ1.76 مليار ريال في الربع الأول

ارتفعت أرباح البنك السعودي البريطاني 75.8%، إلى 1.765 مليار ريال، في الربع الأول من 2023، مقابل 1.004 مليار ريال، في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح بنسبة 27%، حيث كانت في الربع السابق 1.389 مليار ريال.

مادة اعلانية

وذكر بنك سابإن ارتفاع صافي الدخل بنحو 761 مليون ريال، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات. وقابل هذا جزئيًا ارتفاع في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وإجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل.

وذكر البنك في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، أن ارتفاع إجمالي دخل العمليات يعود إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، بالإضافة ولكن بدرجة أقل ارتفاع دخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل صرف عملات. وقابل هذا جزئيًا ارتفاع في صافي خسائر أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى.

ويعود سبب ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات إلى ارتفاع رواتب ومصاريف الموظفين، بالإضافة إلى ارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية.