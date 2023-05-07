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سوق السعودية

"المملكة القابضة" تستثمر 274 مليون ريال في "فينيكس" البريطانية

كانت تملك 4% منها

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المملكة القابضة، عن ضخ استثمارات إضافية بقيمة 274.2 مليون ريال تعادل 58.7 مليون جنيه استرليني في مجموعة" فينيكس" وهي إحدى أكبر شركات التأمين و الادخار والتقاعد في المملكة المتحدة.

وقالت المملكة القابضة في بيان لـ"تداول السعودية " إنها بهذا الاستثمار ترفع نسبة ملكيتها في مجموعة فينيكس" من 4% إلى 5%.

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أعلنت المملكة القابضة، قبل أيام عن استثمارات إضافية بقيمة 228.2 مليون ريال (48.6 جنيه إسترليني) في شركة "إم آند جي بي إل سي" إحدى أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في أوروبا.

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وقالت المملكة القابضة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس الماضي، إنها بذلك ترتفع نسبة ملكيتها من 5.3% إلى 6.4%.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الاستراتيجية الاستثمارية لشركة المملكة القابضة المتمثلة في الاستثمار في الشركات الرائدة في الأسواق العالمية، وأهداف الشركة في تنويع استثماراتها في قطاعات جديدة وواعدة.

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