"FT": "يو بي إس" شكلت قائمة بالمرشحين لإدارة "كريدي سويس"

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن الرئيس التنفيذي لمجموعة "يو بي إس"، سيرجيو إرموتي، وضع قائمة بالمرشحين لإدارة "كريدي سويس".

وكشف التقرير، الذي اطلعت عليه "العربية.نت" أن ديكسيت جوشي، المدير المالي، وفرانشيسكا ماكدونا، الرئيس التنفيذي للعمليات، وأندريه هيلفينشتاين، رئيس إدارة الأعمال في سويسرا، من المرجح أن يظلوا جزءًا من الفريق التنفيذي للبنك السويسري.

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وكان "بو بي إس" قد وافق في مارس/ آذار على الاستحواذ على منافسه "كريدي سويس" مقابل 3 مليارات فرنك سويسري أي حوالي 3.37 مليار دولار، بافتراض خسائر تصل إلى 5 مليارات كجزء من صفقة رتبتها السلطات السويسرية.

وقال إيرموتي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن "يو بي إس" يسعى لإنهاء عملية اندماجه مع "كريدي سويس" بحلول نهاية مايو/آذار أو أوائل يونيو/حزيران.

وكانت أفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن البنك يراجع أيضًا خيارات لوحدة "كريدي سويس" السويسرية، بما في ذلك الاحتفاظ بالعمليات المصرفية الاستثمارية للوحدة عبر طرح عام أولي.