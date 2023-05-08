أرباح "التجاري الكويتي" ترتفع 13% إلى 25 مليون دينار في الربع الأول

ارتفعت أرباح البنك التجاري الكويتي في الربع الأول امن 2023 بنسبة 12.8% على أساس سنوي لتصل بذلك صافي الأرباح إلى 25.08 مليون دينار، مقابل ربح بقيمة 22.23 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفاعا بنحو 34.1% لتبلغ 40.3 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 30 مليون دينار في الفترة الممائلة من عام 2022.

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وأوضح البنك أن سبب زيادة صافي الربح بقيمة 2.85 مليون دينار تعود هو زيادة إيرادات الفوائد، وإيرادات الرسوم، وصافي الربح من التعاملات بالقطع الأجنبي التي عوضت بشكل جزئي الزيادة في المخصصات والمصاريف التشغيلية.