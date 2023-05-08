أرباح "الرياض للتعمير" تتراجع 76.7% إلى 32.4 مليون ريال في الربع الأول من 2023

تراجعت أرباح شركة "الرياض للتعمير" في الربع الأول من 2023، إلى 32.4 مليون ريال بانخفاض 76.69% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 139 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2022.

وتراجعت أرباح شركة "الرياض للتعمير" على أساس فصلي بنسبة 16.06%، حيث كانت في الربع الرابع من 2022 نحو 38.6 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض الدخل من شركة "تنال" (شركة زميلة) بنسبة 100% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لقرار شركة "تنال" بالتريث في البيع لغرض دراسة الاستخدام الأمثل للأراضي المتبقية (والتي تقدر مساحتها 392 ألف متر مربع تبلغ حصة الشركة منها 275 ألف متر مربع).

وذكرت أن تكاليف الإيرادات ارتفعت بسبب تكوين مخصص لإيجار أرض ومباني سوق اللحوم واستقطاب الكفاءات في القطاعات التشغيلية ضمن خطة مجلس الإدارة المعتمدة.

وأشارت إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بسبب تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بالإضافة إلى مصاريف الاستشارات الخاصة بأعمال التطوير المؤسسي واستقطاب الكفاءات الإدارية ضمن خطة مجلس الإدارة المعتمدة، كما ارتفعت مصاريف الزكاة عن الربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت إيرادات "الرياض للتعمير" بنسبة 13.42% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 69.3 مليون ريال مقارنة بنحو 61.1 مليون ريال في الربع الأول من 2022.