أرباح "دور للضيافة" تهبط 47.5% إلى 17 مليون ريال في الربع الأول من 2023

تراجع صافي أرباح شركة "دور للضيافة" خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 47.46% لتصل إلى 16.98 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 32.33 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2022.

وتراجعت أرباح شركة "دور للضيافة" على أساس فصلي بنسبة 55.3%، حيث كانت في الربع الرابع من 2022 نحو 37.99 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى تعديل صافي الربح للربع المماثل بالأرباح المحققة عن المعالجة المحاسبية للمشتقات المالية، والتي بلغت 19.5 مليون ريال وبدون تأثير تلك المعالجة فإن هناك نمواً في صافي الربح للربع الحالي.

ارتفعت إيرادات "دور للضيافة" بنسبة 15.44% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 168.15 مليون ريال مقارنة بنحو 145.66 مليون ريال في الربع الأول من 2022.