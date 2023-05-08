"إتش إس بي سي" يستكمل التوسع في الصين عبر استحواذ جديد

وافق بنك "إتش إس بي سي" على شراء شريكه في المشروع المشترك لإدارة الصناديق الصينية، حيث يمضي البنك الذي يركز على آسيا في التوسع داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت المصادر إن "إتش إس بي سي"، الذي يمتلك حاليًا حصة 49% في "HSBC Jintrust Fund Management"، وقع اتفاقية مع "Shanxi Trust" لبيع الشركة الصينية المملوكة للدولة بموجبها حصتها البالغة 51% في المشروع المشترك للبنك البريطاني، بحسب مصادر لوكالة "رويترز".

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وتخضع الصفقة لمزاد علني للأسهم ومراجعة وموافقة من قبل الجهات التنظيمية. وبحال تمت الموافقة عليه، فإن أكبر بنك في أوروبا من حيث الأصول، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته وأرباحه في آسيا، سوف يوسع وجوده في سوق إدارة الصناديق البالغة 3.8 تريليون دولار في الصين.

ولم يتضح حتى اللحظة قيمة الصفقة.

يمتلك "HSBC Jintrust"، وفقًا لموقع المشروع المشترك على الإنترنت، 7.7 مليار دولار من الأموال الخاضعة للإدارة اعتبارًا من نهاية مارس/آذار.

وقام البنك البريطاني، في عام 2021، بتحويل مشروع التأمين المشترك في الصين إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل، وعزز ملكية مشروعه المشترك للأوراق المالية في الصين إلى 90% العام الماضي.

خصص "HSBC" مليارات الدولارات في الصين في السنوات القليلة الماضية كجزء من استراتيجيته بالتركيز على قارة آسيا، حيث ساهمت الصين وهونغ كونغ بنحو 44% من أرباح "إتش إس بي سي" في عام 2022.