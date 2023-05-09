ارتفاع صافي أرباح "فيبكو" 275% الربع الأول
سجلت 1.5مليون ريال
ارتفع صافي ربح شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 275 % ليسجل 1.5 مليون ريال مقابل 0.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري سجلت ارتفاعا بنسبة 5.6% لتصل 63.9 مليون ريال مقابل 60.5 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وذكرت أن سبب الأرباح الصافية المحققة خلال الربع الأول من العام المالي 2023 مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2022 يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجمل الربح نتيجة لارتفاع المبيعات وتحسن هوامش الربحية في الشركة التابعة، وانخفاض في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، ارتفاع الإيرادات الأخرى نتيجة لحصول الشركة على مبالغ الدعم الحكومية خلال الفترة بالإضافة إلى أرباح ودائع بنكية.
وأشارت إلى أن تلك النتائج تحقق رغم ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لانتهاء المبادرات الحكومية التي أطلقتها الدولة للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد، والمتعلقة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة من القروض بدون فوائد تمويلية، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفائدة على الاقتراض، بالرغم من قيام الشركة بسداد بعض القروض غير المستحقة قصيرة الأجل ذات معدلات الفائدة المتغيرة بنهاية العام 2022م.
كما أشارت إلى انخفاض أرباح من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، حيث تم التخارج من تلك الاستثمارات خلال الفترة.
-
"هرفي للأغذية " تسجل نحو 13 مليون ريال صافي خسارة في الربع الأولانخفضت الخسائر بنسبة 80.5 % عن الربع السابق شركات
-
ارتفاع أرباح "لجام للرياضة" 36% إلى 62 مليون ريال في الربع الأولبدعم من زيادة عدد المراكز العاملة شركات
-
أرباح "زين" السعودية تتضاعف 7 مرات إلى 563 مليون ريال في الربع الأول532 مليون ريال صافي مكاسب بيع وإعادة تأجير 3600 برج إلى شركة "لتيس الذهبية" شركات