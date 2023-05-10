ارتفاع أرباح "الاتصالات السعودية" 2.4% إلى 3.1 مليار ريال في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" بنسبة 2.44% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 3.109 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 3.035 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وارتفعت أرباح "إس تي سي" بنسبة 12.77% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 2.757 مليار ريال في الربع الرابع من 2022.

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أرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، زيادة الأرباح في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1.26 مليار ريال إلى نحو 18.18 مليار ريال، والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1.056 مليار ريال مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 204 ملايين ريال.

وأشارت إلى انخفاض إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 186 مليون ريال.

وقابل ذلك ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 297 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى استثمارات الشركة الاستراتيجية الهادفة إلى النمو والتوسع في مجالات أعمال جديدة، مما أدى إلى ارتفاع كلاً من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 244 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 137 مليون ريال والذي قابله انخفاض في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 83 مليون ريال.