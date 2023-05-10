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أدنوك (أ ف ب) مناسبة
أدنوك (أ ف ب)
أدنوك

مسؤول تنفيذي: "أدنوك" الإماراتية لديها مجموعة من أهداف الاستحواذ

أكد أن "العمل جار كالمعتاد" مع العملاء الآسيويين

دبي - العربية.نت
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قال مسؤول تنفيذي كبير في "أدنوك" الإماراتية، إن الشركة لديها مجموعة من أهداف الاستحواذ.

وأضاف المسؤول لرويترز ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يلاحظ تراجعا في الطلب، إن "العمل جار كالمعتاد" مع العملاء الآسيويين.

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جدير بالذكر أن شركة الطاقة الرئيسية في أبوظبي تعتزم بيع 15% من حصتها في وحدتها اللوجستية والشحن في طرح عام أولي، لتطلق ثاني إدراج لإحدى أعمالها هذا العام.

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وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في بيان يوم الأربعاء، إن الشركة ستطرح نحو 1.11 مليار سهم في شركة أدنوك للإمداد والخدمات. وستعلن عن النطاق السعري وتبدأ في تلقي طلبات المستثمرين في 16 مايو، مع تحديد السعر النهائي في 25 مايو.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في "أدنوك لوجستيك" مطلع يونيو.

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