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المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
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سوق السعودية

"المجموعة السعودية" تتحول لخسائر بـ242 مليون ريال في الربع الأول

تحقيق المشاريع المدارة بصورة مشتركة لخسائر يضغط على الأداء

دبي - العربية.نت
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تحولت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي إلى تسجيل خسارة نحو 242 مليون ريال، في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 235 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وتراجعت خسائر "المجموعة السعودية" بنسبة 18.24% في الربع الأول من 2023، مقارنة بخسائر نحو 296 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت "المجموعة السعودية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن التحول للخسارة في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى تحقيق المشاريع المدارة بصورة مشتركة لخسائر نتيجة التوقف غير المجدول لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات خلال الربع الأول من العام الحالي، وانخفاض أسعار بيع المنتجات.

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وأوضحت أنه نظراً لاتباع شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة عن استثماراتها في شركاتها المدارة بصورة مشتركة لا تظهر البنود المالية (مبيعات وإجمالي الربح) في قائمة الربح أو الخسارة.

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