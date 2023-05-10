"براسكم" البرازيلية تؤكد عرضاً للاستحواذ عليها من "أدنوك" و"أبولو"
بسعر 47 ريالاً برازيلياً للسهم
أكدت شركة "براسكم "البرازيلية للبتروكيماويات أن "نوفونور"، المساهم المسيطر، تلقت عرضا مشتركا من شركتي بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"و"أبولو لإدارة الأصول" ومقرها الولايات المتحدة للاستحواذ عليها.
كانت "براسكم" قد أعلنت في وقت سابق عن تلقي "نوفونور" عرضا غير ملزم، وتتشارك "نوفونور" السيطرة على الشركة مع "بتروبراس" للنفط التي تديرها الدولة، لكنها لم تكشف عن تفاصيل.
وفي إشعار للبورصة، قالت "براسكم" إن قيمة العرض تحدد سعر 47 ريالا برازيليا (9.39 دولار) للسهم، على أن يتم سداد 20 ريالا نقدا و20 ريالا أخرى في صورة سندات دائمة بفائدة سنوية 4% ،وسيتم دفع 7 ريالات متبقية من السعر للسهم الواحد على شكل سندات شراء وفقا لـ"رويترز".
ويمثل العرض دفع علاوة 79 %على سعر سهم الشركة عند الإغلاق أمس الثلاثاء والذي بلغ 26.28 ريالا، ولكنه يمثل علاوة
تزيد على 140 %على السعر عند الإغلاق في الرابع من مايو/ أيار قبل يوم واحد من تداول وسائل الإعلام المحلية الأنباء عن عرض "أدنوك" و"أبولو".
وأكدت "نوفونور" في رسالة إلى "براسكم" أن العرض قيد التقييم ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد،وأشارت "براسكم" إلى أن الأمر يتطلب إجراء محادثات مع "بتروبراس".
كما أحالت "نوفونور" العرض إلى البنوك الدائنة، والتي لا يمكن للشركة بيع حصتها في "براسكم" دون موافقتها.
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