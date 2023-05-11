أرباح "الخريف" ترتفع في الربع الأول 29.31% إلى 32.73 مليون ريال

أظهرت النتائج الأولية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 29.31% خلال الربع الأول من 2023 إلى 32.73 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 25.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 18.24% في الربع الأول، مقارنة مع أرباح بـ 27.68 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع بصافي الربح للربع الحالي بنسبة 29.31%، على أساس سنوي، يعود إلى نمو الايرادات خلال الربع الحالي إلى 321.6 مليون ريال بنسبة 85.3%، ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات قطاع المياه بنسبة 167.8% ، وقطاع مياه الصرف الصحي بنسبة 41.1% ، وقطاع الحلول المتكاملة للمياه بنسبة 27.7% متأثرة بشكل رئيسي بالدخول بمشاريع جديدة خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأضافت أن الربح التشغيلي للربع الحالي ارتفع إلى 45.6 مليون ريال بنسبة 51.8 % مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 30 مليون ريال ويعود ذلك إلى دخول الشركة بمشاريع جديدة على الرغم من ارتفاع التكاليف في أسعار منتجات الاسفلت والديزل.