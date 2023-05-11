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شركة المشروعات السياحية شمس
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سوق السعودية

أرباح "شمس" تقفز إلى 2.1 مليون ريال في الربع الأول من 2023

بدعم من زيادة إيرادات الاستثمار في مرابحات إسلامية

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج الأولية لشركة المشروعات السياحية "شمس"، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 2245% خلال الربع الأول من 2023، إلى 2.05 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 87.5 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام 2022.

وعلى أساس فصلي، تحول الشركة للربحية بعد الزكاة والضريبة في الربع الأول، مقارنة مع خسائر بـ 6 ملايين ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع بصافي الربح للربع الحالي بنسبة 29.31%، على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض الإيرادات إلى زيادة الإيرادات الأخرى للشركة والتي تتمثل في إيرادات الاستثمار في مرابحات إسلامية بالإضافة الى افتتاح وتشغيل المرافق في منتجع شاطئ النخيل المتمثلة في قاعة الأفراح والمناسبات والمطعم والمقاهي والكوفي شوب.

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