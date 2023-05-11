ارتفاع أرباح "موبايلي" 46% إلى 465 مليون ريال في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بنسبة 45.77% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 465 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 319 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "موبايلي" بنسبة 23.27% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 606 ملايين ريال في الربع الرابع من 2022.

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وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، زيادة صافي الربح في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، إلى ارتفاع الإيرادات إلى 4.05 مليار ريال مقابل نحو 3.81 مليار ريال في الربع المماثل من 2022، بارتفاع قدره 6.3%، وهو ما يعود إلى بشكل رئيسي إلى نمو مبيعات قطاعات الأعمال والأفراد إضافة إلى نمو قاعدة العملاء.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 3% ليصل إلى 2.306 مليار ريال في الربع الأول من العام المالي 2023م بالمقارنة مع 2.238 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النمو في الإيرادات.

تحسنت الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من العام المالي 2023م بنسبة 36% لتصل إلى 627 مليون ريال، مقارنة بأرباح تشغيلية قدرها 461 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى نمو الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).