اقتصاد الإمارات
انضمام الرئيس التنفيذي لـ"e& " إلى مجلس إدارة فودافون
بعدما بلغت حصتها 14.6% من الشركة البريطانية
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قالت مجموعة فودافون اليوم الخميس إن الرئيس التنفيذي لأكبر مساهم فيها مؤسسة الإمارات للاتصالات، المعروفة أيضا باسم "e& -إي.آند"، سينضم إلى مجلس إدارة شركة الاتصالات البريطانية.
وقالت فودافون إن حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لـ" e&- إي.آند" سيظل في مجلس إدارتها طالما تحافظ الشركة الإماراتية على حصتها الحالية البالغة 14.6%، وستكون قادرة على ترشيح عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ثان إذا تجاوزت حصتها 20% وفقا لـ" رويترز".
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وفي أواخر فبراير الماضي رفعت مجموعة الإمارات للاتصالات "إي.آند" حصتها في مجموعة فودافون إلى 14%.
وقالت إن هدفها من الاستثمار لم يتغير عما كان عليه في مايو 2022 عندما اشترت حصة نسبتها 9.8% "لتعزيز وتنمية محفظتها الدولية".
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