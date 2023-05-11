اتفاقية بين "الشركة العربية للتعهدات الفنية وبرنامج جودة الحياة السعودية

وقعت الشركة "العربية للتعهدات الفنية" وبرنامج جودة الحياة السعودية مذكرة تعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، حيث يكون التعاون ضمن مبادرات البرنامج المرتبطة بتطوير المدن ومعالجة أي تشوهات بصرية.

وتتضمن أبرز مجالات التعاون تبادل المعلومات تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة لعام 2030 إضافة إلى التعاون في تبني تقنيات المدن الذكية، وتعزيز المشاريع ذات الطابع الإبداعي، إضافة لنشر قصص النجاح المرتبطة بجودة الحياة في المدينة.

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