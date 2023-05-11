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"أرامكو" تؤكد هدفها لإنتاج 11 مليون طن من الأمونيا الزرقاء بحلول 2030

سلمت 3 شحنات من الأمونيا الزرقاء للعملاء في آسيا

دبي -العربية.نت
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أكدت شركة أرامكو السعودية أن هدفها لإنتاج ما يصل إلى 11 مليون طن من الأمونيا الزرقاء، التي تُعد ناقلًا للهيدروجين الأزرق، بحلول عام 2030، قائم دون تغيير.

وقالت في بيان إن ما تداولته تقارير إعلامية، مؤخرًا، تزعم أن "أرامكو" كانت تعمل على إيقاف خططها للهيدروجين الأزرق مؤقتًا، فإن الشركة تؤكّد قطعًا أن هذه الادعاءات غير دقيقة.

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وذكرت "أرامكو" أنها تواصل العمل مع العملاء المحتملين والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وتحقق تقدمًا حقيقيًا عبر سلسلة قيمة الهيدروجين الأزرق، ويشمل ذلك الحصول مع "سابك" على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق، بالإضافة إلى تسليم ثلاث شحنات من الأمونيا الزرقاء للعملاء في آسيا.

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