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إيلون ماسك تويتر رويترز
إيلون ماسك وشعار تويتر (تويتر)
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ماسك: رئيسة تنفيذية جديدة لتويتر ستبدأ العمل خلال أسابيع

ماسك سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، اليوم الخميس، إنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل في غضون 6 أسابيع تقريبا.

وأضاف في تغريدة "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر".

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غير أنه لم يذكر اسم المرشحة، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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ومن المرجح أن تهدئ هذه الخطوة مخاوف مستثمري تسلا، الذين كانوا قلقين بشكل متزايد من الوقت الذي يخصصه ماسك لإحداث تغييرات في موقع تويتر.

قفزت أسهم تسلا 2.4% على خلفية هذه الأخبار.

وكان ماسك قال في نوفمبر/تشرين الثاني إنه يتوقع تقليص وقته في تويتر والعثور في النهاية على رئيس تنفيذي جديد لإدارة شركة التواصل الاجتماعي.

وشهد أول أسبوعين بعد شراء ماسك تويتر في أكتوبر/تشرين الأول تغيرات سريعة. فسرعان ما أقال باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي السابق لتويتر، وغيره من كبار القادة قبل أن يسرح نصف موظفيه في نوفمبر/تشرين الثاني.

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