ماسك: رئيسة تنفيذية جديدة لتويتر ستبدأ العمل خلال أسابيع

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، اليوم الخميس، إنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل في غضون 6 أسابيع تقريبا.

وأضاف في تغريدة "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر".

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غير أنه لم يذكر اسم المرشحة، نقلاً عن وكالة "رويترز".

ومن المرجح أن تهدئ هذه الخطوة مخاوف مستثمري تسلا، الذين كانوا قلقين بشكل متزايد من الوقت الذي يخصصه ماسك لإحداث تغييرات في موقع تويتر.

قفزت أسهم تسلا 2.4% على خلفية هذه الأخبار.

وكان ماسك قال في نوفمبر/تشرين الثاني إنه يتوقع تقليص وقته في تويتر والعثور في النهاية على رئيس تنفيذي جديد لإدارة شركة التواصل الاجتماعي.

وشهد أول أسبوعين بعد شراء ماسك تويتر في أكتوبر/تشرين الأول تغيرات سريعة. فسرعان ما أقال باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي السابق لتويتر، وغيره من كبار القادة قبل أن يسرح نصف موظفيه في نوفمبر/تشرين الثاني.