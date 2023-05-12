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نتائج الشركة العالمية القابضة
شعار الشركة العالمية القابضة- "IHC"
سوق أبوظبي

نمو الأرباح الفصلية لـ"العالمية القابضة" 20.5% إلى 4.3 مليار درهم

217.4 مليار درهم إجمالي أصول الشركة بنهاية الربع الأول

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح الشركة العالمية القابضة- "IHC"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 20.5% إلى 4.3 مليار درهم، في الربع الأول من عام 2023، بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وبهامش ربح صافٍ قدره 27.1%.

وسجل إجمالي إيرادات الشركة نمواً بنسبة 50% إلى 15.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الأول من 2022.

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وجاء النمو بدعم من أداء القطاعات الرئيسية، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والإنشاءات والخدمات البحرية والتجريف والخدمات المالية، والأغذية، وخدمات المرافق، والخدمات.

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بلغ إجمالي أصول الشركة 217.4 مليار درهم، حتى 31 مارس 2023، بينما ارتفع إجمالي القروض بنسبة 6.5% بعد أن سجل 42.5 مليار درهم، نتيجة الاستثمارات الاستراتيجية للشركة في الأعمال الجديدة ونمو الأعمال القائمة.

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