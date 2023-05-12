نمو الأرباح الفصلية لـ"العالمية القابضة" 20.5% إلى 4.3 مليار درهم

ارتفع صافي أرباح الشركة العالمية القابضة- "IHC"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 20.5% إلى 4.3 مليار درهم، في الربع الأول من عام 2023، بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وبهامش ربح صافٍ قدره 27.1%.

وسجل إجمالي إيرادات الشركة نمواً بنسبة 50% إلى 15.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الأول من 2022.

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وجاء النمو بدعم من أداء القطاعات الرئيسية، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والإنشاءات والخدمات البحرية والتجريف والخدمات المالية، والأغذية، وخدمات المرافق، والخدمات.

بلغ إجمالي أصول الشركة 217.4 مليار درهم، حتى 31 مارس 2023، بينما ارتفع إجمالي القروض بنسبة 6.5% بعد أن سجل 42.5 مليار درهم، نتيجة الاستثمارات الاستراتيجية للشركة في الأعمال الجديدة ونمو الأعمال القائمة.