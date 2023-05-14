أرباح "أجيليتي" ترتفع 20% في الربع الأول من 2023

أعلنت شركة "أجيليتي" للمخازن العمومة الكويتية، اليوم الأحد، أن ربحها الصافي ارتفع 20% ليصل إلى 15.321 مليون دينار كويتي (50 مليون دولار) في الربع الأول من 2023 مقارنة مع 12.77 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة في بيان للبورصة الكويتية هذا الارتفاع إلى نمو عملياتها التشغيلية، وكذلك إدراج بيانات شركة "مينزيس"، التي استحوذت عليها العام الماضي، إلى بيانات الربع الأول من 2023.

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