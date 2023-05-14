ارتفاع أرباح شركة "عِلم" 29% لـ322 مليون ريال بالربع الأول 2023
الإيرادات ارتفعت بنسبة 17.9% إلى 196 مليون ريال
ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة عِلم السعودية 28.8% إلى 322 مليون ريال، في الربع الأول من 2023، مقابل 250 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2022.
وعلى أساس فصلي، ارتفعت الأرباح بنسبة 51.89%، حيث كانت في الربع السابق 212 مليون ريال.
وحققت شركة علم أرباحا تشغيلية في الربع الأول بلغت قيمتها 320 مليون ريال، مقابل 270 مليون ريال في الربع الأول من 2022، بارتفاع 18.5%.
وقالت "عِلم" إن ارتفاع الأرباح على أساس سنوي يعود الشركة صافي الربح يعود لأسباب من بينها ارتفاع الإيرادات بنسبة 17.96% إلى 196 مليون ريال.
وذكرت أن زيادة الإيرادات نتجت من الارتفاع في قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 47.44%، عدا عن ذلك انخفضت ايرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 28.35%، كما انخفضت إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 12.22%.
من ناحية أخرى، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 25.42% (43 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 21 مليون ريال، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 12 مليون ريال، ومصاريف الاستهلاك والإطفاء 7 مليون ريال.
وأشارت الشركة إلى أنه بالإضافة لذلك، ارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 30 مليون ريال، نتيجة ارتفاع عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 28 مليون ريال، وارتفاع البنود الأخرى بمبلغ 2 مليون ريال.
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