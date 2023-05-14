ارتفاع أرباح شركة "عِلم" 29% لـ322 مليون ريال بالربع الأول 2023

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة عِلم السعودية 28.8% إلى 322 مليون ريال، في الربع الأول من 2023، مقابل 250 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت الأرباح بنسبة 51.89%، حيث كانت في الربع السابق 212 مليون ريال.

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وحققت شركة علم أرباحا تشغيلية في الربع الأول بلغت قيمتها 320 مليون ريال، مقابل 270 مليون ريال في الربع الأول من 2022، بارتفاع 18.5%.

وقالت "عِلم" إن ارتفاع الأرباح على أساس سنوي يعود الشركة صافي الربح يعود لأسباب من بينها ارتفاع الإيرادات بنسبة 17.96% إلى 196 مليون ريال.

وذكرت أن زيادة الإيرادات نتجت من الارتفاع في قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 47.44%، عدا عن ذلك انخفضت ايرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 28.35%، كما انخفضت إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 12.22%.

من ناحية أخرى، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 25.42% (43 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 21 مليون ريال، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 12 مليون ريال، ومصاريف الاستهلاك والإطفاء 7 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أنه بالإضافة لذلك، ارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 30 مليون ريال، نتيجة ارتفاع عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 28 مليون ريال، وارتفاع البنود الأخرى بمبلغ 2 مليون ريال.