ارتفاع أرباح "مهارة" في الربع الأول 47% إلى 36.5 مليون ريال

ارتفع صافي ربح شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة" في الربع الأول من العام الجاري بنحو 47%، ليصل إلى 36.47 مليون ريال، مقابل 24.82 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بين لـ" تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن إجمالي الإيرادات في الربع الأول من هذا العام سجل 463.08 مليون ريال، مقابل 381.28 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو نسبته 21.45%.

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وارتفع إجمالي حقوق المساهمين "بعد استبعاد حقوق الأقلية" بنحو 14.5%، ليصل في نهاية الربع الأول من العام الجاري 598.1 مليون ريال تقريبا، مقابل 522.26 مليون ريال في الربع المناظر من عام 2022.

كما ارتفعت ربحية السهم إلى 0.97 ريال، مقابل 0.66 ريال للسهم في الربع الأول من العام الماضي.

وعزت "مهارة" نمو صافي الربح إلى ارتفاع إيراداتها بنسبة 21% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة لارتفاع متوسط أعداد القوى العاملة بنسبة 19% بشكل عام، حيث ارتفعت إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 37% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مدعومة بالإيرادات المحققة نتيجة للعقود الاستراتيجية بقطاع الأعمال وزيادة متوسط الأعداد، بينما انخفضت إيرادات قطاع الأفراد بنسبة 4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لتطبيق سقف الأسعار للخدمات وفقا للأنظمة والتشريعات الصادرة التي أثرت بانخفاض متوسط السعر الى القوى العاملة.

وأوضحت "مهارة" أن النشاط الرئيسي لها متمثلاً في قطاعي الأعمال والأفراد شهد ارتفاعاً في مجمل الربح بنسبة 21% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بالرغم من تأثر هامش الربح بقطاع الأفراد خلال الفترة نتيجة انخفاض الإيرادات بالقطاع، و تأثر مجمل الربح سلباً بنتائج قطاعات المرافق والخدمات اللوجستية والرعاية الطبية المنزلية والتي تعتبر في مرحلة البناء وإعادة الهيكلة لتحقق الشركة صافي زيادة في مجمل الربح بنسبة 16% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بقيمة 1 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

و أشارت "مهارة" إلى تحقيق الشركات الزميلة التي تم استكمال الاستحواذ عليها خلال الربع الثالث من العام السابق (شركة درع الرعاية القابضة، شركة النظم الصحية) أرباحاً بلغت حصة الشركة من نتائج أعمالهم ما قيمته 15 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2023 والتي تتوقع استمرار نتائجها الايجابية على ربحية الشركة خلال الفترات القادمة.

وبلغت تكاليف التمويل 10.2 مليون ريال خلال الربع الأول من هذا العام الذي يعود أساساً الى حصول الشركة على قروض طويلة الأجل لتمويل الاستحواذات التي تمت خلال الربع الثالث في عام 2022.

وانخفضت أرباح استثمارات "مهارة" في أدوات مالية من خلال الربح أو الخسارة في الربع الحالي بمقدار 3.7 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك لتخفيض الاستثمارات النقدية واستخدامه كجزء من تمويل الاستحواذات التي تمت في العام السابق.