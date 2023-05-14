صافي أرباح "الآمار الغذائية" يهبط 68% إلى 14 مليون ريال في الربع الأول

انخفض صافي ربح شركة الآمار الغذائية في الربع الأول من العام الجاري بنحو 68% إلى 13.86 مليون ريال مقابل 43.19

مليون ريال في الربع الأول من العام الماضى.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن إيرادات الربع الأول من العام بلغت 249.7 مليون ريال مقابل 270.9 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي بتراجع نسبته 7.83%.

مادة اعلانية

وتراجع إجمالي حقوق المساهمين بنحو 16.29% إلى 319.9 مليون ريال مقابل 382 مليون ريال، وتراجعت ربحية السهم إلى 0.57 ريال للسهم، مقابل 1.72 ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وأشارت إلي تحقيق نمو إيجابي في حجم المبيعات، بزيادة 2% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بشكل يعزز الأداء القوي المتحقق في العام 2022.

وانخفض إجمالي قيمة المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بسبب تأثير انخفاض قيمة العملة في مصر ولبنان، وغياب المبيعات التي تم تحقيقها في إكسبو دبي حيث شاركت الآمار كمزود حصري للبيتزا، إضافة إلى تأثير التغير الموسمي لشهر رمضان، وتحقق الشركة نموا إيجابيا في إجمالي قيمة المبيعات مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق عند استثناء تأثير انخفاض قيمة العملة وتأثير مبيعات إكسبو دبي.

أشارت إلى انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بسبب أداء المبيعات وتأثير تضخم الأسعار على تكلفة المبيعات والتي بدأت في النصف الثاني من العام 2022، بالإضافة إلى تأثر صافي الربح في الربع الأول من العام الجاري بتكلفة برنامج أسهم الموظفين البالغة 3.3 مليون ريال سعودي.

وتوقعت الشركة أن تخف حدة تأثير تضخم الأسعار في النصف الثاني من العام الجاري، حققت خلال الربع الأول من العام الجاري تدفقات نقدية من الأنشطة التشيغيلية بمبلغ 23 مليون ريال سعودي.