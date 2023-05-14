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إيلون ماسك
تكنولوجيا

إيلون ماسك يبحث تصنيع الرقائق مع رئيس "سامسونغ"

الشركتان تسعيان لتطوير تقنيات الجيل القادم من تكنولوجيا المعلومات

دبي. العربية.نت
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قالت شركة "سامسونغ للإلكترونيات" إن رئيسها لي جيه يونغ التقى مع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، في وقت سابق من هذا الأسبوع، في إشارة إلى "شراكة محتملة" بين شركة تصنيع الرقائق الرائدة في العالم وعملاق صناعة السيارات الكهربائية "تسلا".

وعقد "لي" الاجتماع مع ماسك في مركز أبحاث أشباه الموصلات التابع لشركة سامسونغ" في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا. كانت هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الاثنان اجتماعاً خاصاً، على الرغم من أنهما التقيا في أحداث أخرى، وفق ما نشرته اليوم الأحد وكالة "يونهاب" واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقالت مصادر في الصناعة إن "سامسونغ" و"تسلا" تسعيان إلى شراكات في تطوير تقنيات الجيل القادم من تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الرقائق للسيارات ذاتية القيادة.

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وقال مراقبو الصناعة إن الاجتماع الأخير قد يمهد الطريق أمام الشركتين لتوسيع شراكتهما في قطاعات رقائق السيارات، حيث من المتوقع أن تصل قيمة السوق العالمية لرقائق السيارات إلى 400 مليار دولار في عام 2024 وأن تصل إلى 700 مليار دولار في عام 2028.

يذكر أن هذا ليس اللقاء الوحيد لرئيس "سامسونغ" خلال جولته في الولايات المتحدة، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة الأعمال الآخرين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" ورئيس "غوغل"، وفقاً للمصدر.

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