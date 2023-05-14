"أسمنت حائل" تتحول إلى تحقيق أرباح بـ18.5 مليون ريال في الربع الأول
على أساس فصلي تراجعت الأرباح 17%
أظهرت النتائج الأولية لشركة "أسمنت حائل" السعودية، تحولها إلى الربحية في الربع الأول من 2023، عبر تحقيق 18.51 مليون، مقابل خسائر 6.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.
وعلى أساس فصلي، تراجعت الأرباح 17%، حيث كانت في الربع السابق 22.3 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب التحول إلى الربحية في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من 2022، يعود إلى الانخفاض في تكلفة المبيعات.
وأشارت "أسمنت حائل" إلى أن الانخفاض في تكلفة المبيعات، والتراجع في مصروف الزكاة، كانت وراء دعم التحول إلى الأرباح، وذلك بالرغم من انخفاض قيمة المبيعات، وانخفاض العوائد من الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
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