تراجع صافي أرباح "الدواء" 12% إلى 76 مليون ريال في الربع الأول

تراجع صافي أرباح شركة الدواء للخدمات الطبية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12.46% إلى 76.25 مليون ريال مقابل 87.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إيرادات الربع الأول من العام 2023 سجلت 1.4 مليار ريال، مقابل 1.29 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي بنمو نسبته 8.7%.

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أوضحت الشركة أنها حققت زيادة في الإيرادات في الربع الأول من عام 2023م مقدارها 112.8 مليون ريال وبنسبة 8.7% عن الفترة المماثلة من العام السابق 2022، نتيجة الزيادة في أنشطة المبيعات والعلامات التجارية الخاصة والقنوات المتعددة.

وزاد إجمالي الربح في الربع الأول من العام الجاري بمقدار 40.8 مليون ريال وبنسبة 8.3% عن الربع الأول 2022م، بسبب الزيادة في أنشطة المبيعات والعلامات التجارية الخاصة والقنوات المتعددة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية في الربع الأول من هذا العام بمقدار 44.2 مليون ريال وبنسبة 62.6% من الأرباح التشغيلية للفترة المماثلة من العام السابق 2022، وبهامش ربح (8.2%) من صافي المبيعات والتي كانت 5.5% في الفترة المماثلة من العام السابق 2022 ويعزى ذلك إلي أداء الإيرادات وضبط مصاريف البيع والتوزيع.

وذكرت الشركة أن انخفاض صافي الربح في الربع الأول 2023 بنسبة (12.4%) وبقيمة 10.8 مليون ريال سعودي عن الفترة المماثلة من العام السابق 2022، يعزى بشكل رئيسي إلى تأثير استبعاد أرباح عقود مقايضة المشتقات والتي بلغت 38.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي 2022.