اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أسمنت تبوك
مصنع أسمنت تبوك
سوق السعودية

"أسمنت تبوك" تحقق 19 مليون ريال صافي ربح في الربع الأول

مقابل 7 ملايين خسارة في الفترة المماثلة من عام 2022

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حققت شركة أسمنت تبوك صافي ربح 19.35 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي خسارة بنحو 7 ملايين ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إجمالي إيرادات الربع الأول من هذا العام ارتفعت إلى 86.28 مليون ريال مقابل 62.18 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي بزيادة نسبتها 38.8% تقريبا.

مادة اعلانية

وعزت الشركة الارتفاع فى صافي الأرباح خلال الربع الأول من هذا العام إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات، وانخفاض تكلفة البيع وارتفاع متوسطات أسعار البيع وانخفاض أعباء التمويل.

"أوراسكوم للتنمية" للعربية: ربط البيع في الجونة بالدولار ولن نفعل ذلك بـ"أو ويست" قصص اقتصادية خاص "أوراسكوم للتنمية" للعربية: ربط البيع في الجونة بالدولار ولن نفعل ذلك بـ"أو ويست"

وكان صافي أرباح "أسمنت تبوك" ارتفع بنسبة 18.07% في نهاية 2022 إلى نحو 20.97 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 17.76 مليون ريال في 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فرنسا تستقبل المزيد من اللاجئين السودانيين الباحثين عن الأمن فرنسا تستقبل المزيد من اللاجئين السودانيين الباحثين عن الأمن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط