"أسمنت تبوك" تحقق 19 مليون ريال صافي ربح في الربع الأول

حققت شركة أسمنت تبوك صافي ربح 19.35 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي خسارة بنحو 7 ملايين ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إجمالي إيرادات الربع الأول من هذا العام ارتفعت إلى 86.28 مليون ريال مقابل 62.18 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي بزيادة نسبتها 38.8% تقريبا.

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وعزت الشركة الارتفاع فى صافي الأرباح خلال الربع الأول من هذا العام إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات، وانخفاض تكلفة البيع وارتفاع متوسطات أسعار البيع وانخفاض أعباء التمويل.

وكان صافي أرباح "أسمنت تبوك" ارتفع بنسبة 18.07% في نهاية 2022 إلى نحو 20.97 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 17.76 مليون ريال في 2021.