سوق السعودية
"سلوشنز" توقع عقداً مع "بنك أس تي سي" بقيمة 132 مليون ريال
لتوفير خدمة الرسائل المدارة
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أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" عن توقيعها عقداً مع "بنك أس تي سي" (طرف ذو علاقة)، بقيمة 132 مليون ريال.
وقالت الشركة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد يتضمن توفير خدمة الرسائل المدارة لعدد 4 مليارات رسالة مع استهلاك سنوي لا يقل عن مليار رسالة.
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وأضافت أن مدة العقد 4 سنوات.
وأوضحت أن الأثر المالي سيظهر على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الثاني من العام 2023م.
يشار إلى أن "أس تي سي" تعتبر المساهم الأكبر في كلٍ من شركتي "سلوشنز" و"بنك أس تي سي"، حيث تملك ما نسبته 79% من أسهم "سلوشنز"، و85% من أسهم "بنك أس تي سي".
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