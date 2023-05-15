اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
العربية لخدمات الإنترنت مناسبة
شعار العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"
سوق السعودية

"سلوشنز" توقع عقداً مع "بنك أس تي سي" بقيمة 132 مليون ريال

لتوفير خدمة الرسائل المدارة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" عن توقيعها عقداً مع "بنك أس تي سي" (طرف ذو علاقة)، بقيمة 132 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد يتضمن توفير خدمة الرسائل المدارة لعدد 4 مليارات رسالة مع استهلاك سنوي لا يقل عن مليار رسالة.

مادة اعلانية

وأضافت أن مدة العقد 4 سنوات.

"علي بابا" تتعهد باستثمار تاريخي في تطبيق "تاوباو" لصناعة المحتوى قصص اقتصادية علي بابا "علي بابا" تتعهد باستثمار تاريخي في تطبيق "تاوباو" لصناعة المحتوى

وأوضحت أن الأثر المالي سيظهر على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الثاني من العام 2023م.

يشار إلى أن "أس تي سي" تعتبر المساهم الأكبر في كلٍ من شركتي "سلوشنز" و"بنك أس تي سي"، حيث تملك ما نسبته 79% من أسهم "سلوشنز"، و85% من أسهم "بنك أس تي سي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصادر العربية: زعيم طالبان يرفض لقاء وزير الداخلية بعدما انتقده مصادر العربية: زعيم طالبان يرفض لقاء وزير الداخلية بعدما انتقده
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط