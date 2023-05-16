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سوق السعودية

أرباح "أسمنت المدينة" ترتفع 61% إلى 27.59 مليون ريال في الربع الأول

نتيجة ارتفاع قيمة المبيعات بفعل زيادة متوسط سعر البيع

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح شركة "أسمنت المدينة" بنسبة 60.85% في الربع الأول من 2023 إلى نحو 27.59 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 17.15 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس فصلي، تراجعت أرباح "أسمنت المدينة" في الربع الأول من 2023 بنسبة 42.22% مقارنة بصافي أرباح بلغت 47.75 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت "أسمنت المدينة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يرجع إلى الارتفاع في قيمة المبيعات نتيجة زيادة متوسط سعر البيع.

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