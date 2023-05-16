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سبيماكو الدوائية
سبيماكو الدوائية
سوق السعودية

أرباح "سبيماكو الدوائية" تصعد 85% إلى 56.8 مليون ريال في الربع الأول

بدعم نمو المبيعات الدوائية وإيرادات الخدمات

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، ارتفاع صافي أرباح الربع الأول من العام 2023 بنسبة 85.02% إلى 56.8 مليون ريال، قياسا على 30.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، تحولت نتائج الشركة إلى تسجيل الأرباح في الربع الأول، بعد خسائر بقيمة 104.2 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأرباح يرجع إلى نمو الإيرادات بنسبة 36.7% أو ما يعادل 142.8 مليون ريال لتصل إلى 531.2 مليون ريال.

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وذكرت الشركة أن زيادة الإيرادات جاءت بفضل النمو القوي في المبيعات الدوائية وإيرادات الخدمات.

وسجلت المبيعات الدوائية ارتفاعاً بنسبة 37.3% على أساس سنوي لتصل إلى 486.9 مليون ريال جراء تحسن المبيعات على نطاق واسع عبر جميع قنوات البيع، على وجه التحديد في قنوات القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ومدعومة بالعوامل الموسمية في الربع الأول، والذي يعد أحد أقوى أرباع العام في قطاع الأدوية السعودي.

وسجلت إيرادات الخدمات نموًا سنويًا قويًا بنسبة 29.9% مدعومة بالأداء القوي المستمر للخدمات الطبية.

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