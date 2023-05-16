ارتفاع صافي ربح "أسمنت نجران" 24% إلى 29 مليون ريال فى الربع الأول

سجلت شركة "أسمنت نجران" ارتفاعا في صافي أرباحها عن الربع الأول من العام الجاري بنحو 24.46 % ليصل إلى قرابة 28.98 مليون ريال،مقابل 23.28 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إيرادات الربع الأول سجلت 143.7 مليون ريال تقريبا مقابل 139.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو نسبته 2.7%.

مادة اعلانية

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين "بعد استبعاد حقوق الأقلية"بنسبة 1.7% إلى 1.97 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.94 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة إن السبب فى زيادة صافي الربح خلال الربع الأول من 2023 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع قيمة المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع على الرغم من زيادة مصاريف التمويل.