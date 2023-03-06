"أسمنت نجران" للعربية: تراجع متوسط أسعار البيع 10% خلال 2022

قال الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران، عبد السلام الدريبي، إن أرباح الشركة تحسنت في الربع الرابع من العام الماضي، إلى 49 مليون ريال مقارنة بنحو 36 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، بدعم من زيادة كمية المبيعات بنسبة 19% نتيجة ارتفاع مبيعات التصدير على الرغم من انخفاض أسعار البيع.

وعن تراجع الأرباح السنوية، قال الدريبي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن انخفاض صافي الأرباح خلال العام الماضي بنسبة 31% مقارنة بالعام 2021، رغم ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 2%، جاء نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 10% خلال 2022.

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ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، الأساسيات في السوق بـ"الجيدة"، موضحاً أن استغلال الطاقة الإنتاجية في قطاع الأسمنت على مستوى المبيعات المحلية والتصدير وصل إلى 83% من كامل الطاقة الاستيعابية في السوق السعودية، وهو رقم قريب من الأرقام المحققة في الفترة من 2011 إلى 2015.

وأشار الدريبي إلى أن الطلب في السوق جيد، ويوجد في المستويات الصحية، في ظل فتح باب التصدير بما يرفع كمية المبيعات، لكن شدة المنافسة تضغط على الأسعار وذلك تأثير مؤقت، ويتوقع زيادة الطلب في الفترة القادمة.

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران، فإن الطلب شهد انخفاضاً بسيطاً بنهاية 2022، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، فيما أظهر استطلاع أجرته الشركة تأجيل الكثير من المطورين مشاريع الإنشاءات مما يؤثر على الطلب، ولذلك شهد شهرا ديسمبر ويناير الماضيين انخفاضاً في المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت مقارنة بشهر نوفمبر الماضي بسبب ارتفاع الفائدة.

وقال عبد السلام الدريبي إن فترة تراجع المبيعات مؤقتة وقد تستمر خلال النصف الأول من 2023، ما يعني ضعف إمكانية زيادة الأسعار، وأن تستمر عند مستوياتها الحالية، لكن يتوقع ارتفاع الطلب في النصف الثاني من العام بدعم من تنفيذ المشاريع الكبرى.

وعن ارتفاع التكلفة، قال الدريبي، إنها ارتفعت بنسبة بسيطة في 2022، ورغم خطة الشركة باستهداف خفض التكاليف بنسبة تتراوح بين 5 و8% لكن العام شهد استقراراً في التكاليف، لأنه رغم ارتفاع كفاءة الإنتاج فإن الكثير من مدخلات الإنتاج ارتفعت نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار الشحن وقلة المعروض من بعض المواد.

وأشار إلى أن صادرات الشركة تمثل 10% من مبيعات الأسمنت وتذهب إلى اليمن، فيما لا تصدر "الكلنكر".

ارتفعت أرباح شركة أسمنت نجران في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 37%، مقارنة بالربع المماثل من العام الأسبق، لتصل إلى 49.3 مليون ريال

وتراجعت الأرباح السنوية خلال عام 2022 بـ 31% إلى 113.7 مليون ريال، لكنها أتت أعلى من متوسط التوقعات التي كانت عند 95.5 مليون ريال.

عزت الشركة هبوط الأرباح السنوية إلى تراجع قيمة المبيعات نتيجة انخفاض أسعار البيع إلى جانب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وزيادة مصاريف التمويل.