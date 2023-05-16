الأرباح الفصلية لـ"سيسكو" تتضاعف أكثر من 23 مرة إلى 19 مليون ريال

تضاعف صافي ربح الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 23 مرة ليسجل 19.4 مليون ريال، مقابل 0.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي بنمو نسبته 2325%.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إيرادات الربع الأول من هذا العام سجلت نموا بنحو 104.5% لتصل إلى 435 مليون ريال تقريبا، مقابل 212.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

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وذكرت الشركة عدة أسباب لتضاعف أرباحها في الربع الأول من العام أولها ارتفاع الإيرادات (باستثناء إيرادات البناء المحاسبية) من196.1 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022 لتبلغ 238.9 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، نتيجة ارتفاع حجم العمليات في قطاعي الموانئ والمياه بشكل رئيسي.

كما تحسنت هوامش إجمالي الدخل نتيجة تزايد حجم العمليات ومزيج الإيرادات في قطاع الموانئ، وضبط المصاريف، وارتفع دخل الاستثمار بفعل النتائج التشغيلية القوية للشركات الزميلة المحاسبة على أساس حقوق الملكية، واستقرت المصاريف التشغيلية.

وقالت الشركة إن القوائم المالية للربع الأول من عام 2023 تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية وبناءً عليه تم تغيير طريقة العرض والقياس والتقدير والإفصاح عن بعض البيانات المالية لتتوافق مع السياسات المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية على النحو المعتمد في المملكة.

وأشارت إلى أنه وفقاً للتفسير الدولي IFRIC 12 (الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي)، يتضمن إجمالي الإيرادات إيرادات الإنشاءات المحاسبية بقيمة 196 مليون ريال سعودي. ولا يوجد أي تأثير على إجمالي الربح أو صافي الربح، حيث توجد تكلفة إنشاء مماثلة بقيمة 196 مليون ريال سعودي ضمن تكلفة الإيرادات.