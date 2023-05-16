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المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

تضاعف أرباح "إم آي إس" أكثر من 9 مرات فى الربع الأول إلى 46 مليون ريال

نتيجة نمو الإيرادات والكفاءة التشغيلية

دبي - العربية.نت
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تضاعف صافي ربح شركة المعمر لأنظمة المعلومات " إم آي إس" في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 9 مرات ليسجل 46.57 مليون ريال، مقابل 4.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي وبزيادة نسبتها 912.39%.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري سجلت 437.48 مليون ريال، مقابل 106.6 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي بنسبة نمو 310.4٪.

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وعزت الزيادة في الإيرادات إلى نمو إيرادات جميع المنتجات والخدمات، وزيادة حجم الأعمال وطلبات الشراء والعقود الجديدة خلال السنة الحالية.

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أوضحت أن السبب فى زيادة صافي الربح يعود إلي النمو في الإيرادات والزيادة في مساهمة إجمالي الربح والكفاءة التشغيلية خلال الربع الحالي على الرغم من الزيادة في المصروفات التشغيلية والتمويلية والزيادة في سعر الفائدة.

بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الأول من العام الحالي 46.37 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 3.25 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام الماضي مسجلا زيادة نسبتها 1327 %.

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