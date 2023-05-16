"غاز" توقع اتفاقية مع " طاقة عربية" المصرية لتأسيس شركة في السعودية

وقعت شركة توزيع الغاز الطبيعي" غاز" اتفاقية شراكة مع شركة "طاقة عربية" المصرية بهدف تأسيس شركة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام الشركات ونظام الاستثمار ولوائحهما التنفيذية .

و ذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أنها ستعلن عن الإجراءات النظامية للتأسيس حال الانتهاء منها.

مادة اعلانية

وكانت شركة توزيع الغاز الطبيعي أعلنت على موقع" تداول" بتاريخ 12 سبتمبر 2022 عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة طاقة عربية لبحث سبل التعاون في الدخول في شراكة لتطوير وتشغيل خدمات نقل الغاز وشبكات الغاز، انطلاقاً من الخطة التوسعية للشركة وتحقيق هدفها في تحسين وتطوير أرباحها.