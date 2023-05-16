سوق السعودية
"غاز" توقع اتفاقية مع " طاقة عربية" المصرية لتأسيس شركة في السعودية
وفقاَ لنظام الاستثمار في المملكة
وضع القراءة
100% حجم الخط
وقعت شركة توزيع الغاز الطبيعي" غاز" اتفاقية شراكة مع شركة "طاقة عربية" المصرية بهدف تأسيس شركة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام الشركات ونظام الاستثمار ولوائحهما التنفيذية .
و ذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أنها ستعلن عن الإجراءات النظامية للتأسيس حال الانتهاء منها.
مادة اعلانية
وكانت شركة توزيع الغاز الطبيعي أعلنت على موقع" تداول" بتاريخ 12 سبتمبر 2022 عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة طاقة عربية لبحث سبل التعاون في الدخول في شراكة لتطوير وتشغيل خدمات نقل الغاز وشبكات الغاز، انطلاقاً من الخطة التوسعية للشركة وتحقيق هدفها في تحسين وتطوير أرباحها.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ارتفاع صافي ربح "طيبة "في الربع الأول 205% إلى 62 مليون ريالنتيجة تعافي الأنشطة الرئيسية للشركة من آثار الجائحة شركات
-
الأرباح الفصلية لـ"سيسكو" تتضاعف أكثر من 23 مرة إلى 19 مليون ريالبسبب زيادة حجم العمليات ومزيج الإيرادات في قطاع الموانئ وضبط المصاريف شركات
-
عمومية لـ"حديد وطني" للتصويت على زيادة رأس المال 50% بمنح أسهم مجانيةبهدف تعزيز خطة النمو الاستراتيجي للشركة أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية