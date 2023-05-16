اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة توزيع الغاز الطبيعي غاز
شركة توزيع الغاز الطبيعي غاز
سوق السعودية

"غاز" توقع اتفاقية مع " طاقة عربية" المصرية لتأسيس شركة في السعودية

وفقاَ لنظام الاستثمار في المملكة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وقعت شركة توزيع الغاز الطبيعي" غاز" اتفاقية شراكة مع شركة "طاقة عربية" المصرية بهدف تأسيس شركة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام الشركات ونظام الاستثمار ولوائحهما التنفيذية .

و ذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أنها ستعلن عن الإجراءات النظامية للتأسيس حال الانتهاء منها.

مادة اعلانية

وكانت شركة توزيع الغاز الطبيعي أعلنت على موقع" تداول" بتاريخ 12 سبتمبر 2022 عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة طاقة عربية لبحث سبل التعاون في الدخول في شراكة لتطوير وتشغيل خدمات نقل الغاز وشبكات الغاز، انطلاقاً من الخطة التوسعية للشركة وتحقيق هدفها في تحسين وتطوير أرباحها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تصبح بورتسودان عاصمة مؤقتة لحين توقف اشتباكات الخرطوم؟ هل تصبح بورتسودان عاصمة مؤقتة لحين توقف اشتباكات الخرطوم؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط