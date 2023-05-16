اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كوفبك
شعار الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)
شركات

"كوفبيك" الكويتية تسعى إلى بيع أصولها في النرويج

الشركة تركز على مراكز استكشاف وإنتاج جديدة

لندن – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت مصادر إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) بدأت عملية بيع لأصولها في النرويج، في إطار تركيزها على مراكز استكشاف وإنتاج جديدة.

وذكرت ثلاثة مصادر، أن الشركة عينت سكوتيا بنك لإدارة عملية البيع التي يمكن أن تجمع 300 مليون دولار.

مادة اعلانية

ولم ترد مؤسسة البترول الكويتية، الشركة الأم لكوفبيك، على طلب للتعليق. كما لم يتسن الحصول على تعليق من سكوتيا بنك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تصبح بورتسودان عاصمة مؤقتة لحين توقف اشتباكات الخرطوم؟ هل تصبح بورتسودان عاصمة مؤقتة لحين توقف اشتباكات الخرطوم؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط