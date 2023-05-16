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"كوفبيك" الكويتية تسعى إلى بيع أصولها في النرويج
الشركة تركز على مراكز استكشاف وإنتاج جديدة
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قالت مصادر إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) بدأت عملية بيع لأصولها في النرويج، في إطار تركيزها على مراكز استكشاف وإنتاج جديدة.
وذكرت ثلاثة مصادر، أن الشركة عينت سكوتيا بنك لإدارة عملية البيع التي يمكن أن تجمع 300 مليون دولار.
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ولم ترد مؤسسة البترول الكويتية، الشركة الأم لكوفبيك، على طلب للتعليق. كما لم يتسن الحصول على تعليق من سكوتيا بنك.
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