مجلس إدارة "جي آي جي" يوصي بزيادة رأس المال 5% عبر منح أسهم

قرر مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 5% عن طريق منح أسهم للمساهمين، وذلك برسملة 25 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة ومنح 1 سهم لكل 20 سهما يملكها المساهم وقت الاستحقاق.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية " اليوم الأربعاء، إن رأس مال الشركة سيرتفع إلى 525 مليون جنيه بعد الزيادة، كما يزيد عدد الأسهم إلى 52.5 مليون سهم مقارنة بـ 50 مليون سهم قبل الزيادة.

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وأوضحت أن الهدف من زيادة رأس المال دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقرر زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.

وأشارت إلى أنه في حال وجود كسور أسهم فستقوم الشركة بجمعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وذكرت أن المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوح.

كما أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2022، بواقع 5% بإجمالى 25 مليون ريال سعودي، وتبلغ حصة السهم من التوزيع النقدي 0.5 ريال، وتستحق الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم موافقة الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ موافقة الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقا بعد أخذ موافقة الجهات التنظيمية.

وقالت الشركة إن تاريخ التوزيع سيتم تحديده لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة والجهات ذات العلاقة.