مسؤول: شركة أمنية للاتصالات في الأردن تطلق خدمات الجيل الخامس

قالت شركة "أمنية للاتصالات" في الأردن اليوم الأربعاء إنها أطلقت خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مناطق حضرية كبرى، لتسبق بذلك الشركتين الرئيسيتين المنافستين لها.

وصرح فيصل قمحية الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز، بأن "أمنية" منذ حصولها على الترخيص في وقت سابق من هذا العام، دخلت في شراكة مع "إريكسون" في المرحلة الأولى من طرح الخدمة من خلال إنشاء البنية التحتية وتحديث الشبكة الحالية للجيل الرابع.

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ويقدر خبراء قيمة سوق خدمات الاتصالات في الأردن بما يصل إلى 1.2 مليار دولار. والشركتان الأخريان هما مجموعة "زين" ومقرها الكويت و"أورانج" الأردن.

وتملك مجموعة "بيون" للاتصالات ومقرها البحرين معظم الأسهم في شركة "أمنية". وتملك "بيون" أيضا شركة "بتلكو" البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية.