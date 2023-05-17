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الخطوط السعودية للتموين
شعار شركة الخطوط السعودية للتموين "التموين"
سوق السعودية

نمو أرباح "السعودية للتموين" 61.8% إلى 57 مليون ريال في الربع الأول

مبيعات الرحلات التجارية وخدمات المرافق والخطوط الحديدية تدعم الأرباح

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة الخطوط السعودية للتموين "التموين" بنسبة 61.76% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 57.1 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 35.3 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

فيما تراجع صافي أرباح "التموين" بنسبة 46.7% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 107.1 مليون ريال في الربع السابق (الربع الرابع من 2022).

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وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، فإن زيادة صافي الربح في الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، جاء بسبب تحسن المبيعات وتحديداً مبيعات الرحلات التجارية وخدمات المرافق والخطوط الحديدية.

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وذكرت أن الزيادة في عدد الرحلات والنمو في العمليات التجارية الأخرى غير خطوط الطيران من قطاعات التموين أدت إلى تأثير مباشر على عمليات الشركة مع زيادة الإيرادات بنسبة 32.2% (بمبلغ 127 مليون ريال).

ارتفعت إيرادات "السعودية للتموين" بنسبة 32.18% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 521.6 مليون ريال، مقابل 394.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

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