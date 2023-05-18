تراجع أرباح "أسمنت الشمالية" 6.8% إلى 21 مليون ريال في الربع الأول

تراجع صافي ربح شركة أسمنت المنطقة الشمالية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.8% إلى 21.7 مليون ريال، مقابل 23.34 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأول من هذا العام إلى 181.1 مليون ريال مقابل 133.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة نسبتها 35.9% تقريبا.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع معدلات السعر المرجعي لتكلفة التمويل.