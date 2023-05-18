مجلس إدارة "السيف غاليري" يوصى بتوزيع 10% أرباحا نقدية عن الربع الأول

أوصى مجلس إدارة شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" بتوزيع 10% أرباحا نقدية عن الربع الأول من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 35 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع 35 مليون سهم، بواقع ريال واحد لكل سهم.

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وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة وستعلن الشركة عن موعده لاحقا، وسيحدد مجلس الإدارة تاريخ التوزيع بعد موافقة الجمعية .

وتراجع صافي ربح شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" بنسبة 14.46% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 50.54 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 59.09 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

فيما ارتفع صافي أرباح "السيف غاليري" بنسبة 80.22% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 28.05 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.