مجلس إدارة "تكوين" يعدل توصية تخفيض رأس المال إلى 51%

عدل مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات، توصيته بتخفيض رأسمال الشركة، ومن ثم زيادته عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن مجلس إدارتها عدل توصية تخفيض رأس المال بنسبة 51.09%، من 950 مليون ريال إلى 464.65 مليون ريال.

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وسيكون التخفيض عن طريق إلغاء 48.54 مليون سهم، بتخفيض سهم لكل 1.957 سهم من أسهم الشركة.

وأشارت الشركة إلى الإبقاء على التوصية بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 300 مليون ريال، بزيادة نسبتها 64.57%، بهدف تمويل رأس المال العامل وتمويل شراء معدات اضافية حسب خطة الشركة لزيادة المبيعات.

وذكرت أن عدد الأسهم قبل الزيادة 46.46 مليون سهم ترتفع إلى 76.46 مليون سهم تقريبا بعد الزيادة.

وستكون الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية، والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

وأكدت الشركة أن توصية تخفيض رأس المال ومن ثم زيادته تخضع لموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

وذكرت أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب تخفيض وزيادة رأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.