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أسمنت الجنوب
أسمنت الجنوب
سوق السعودية

"أسمنت الجنوب" توقع عقدا بقيمة 330 مليون دولار مع "سينوما العالمية"

مدته 30 شهرا

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية "أسمنت الجنوب" يوم الأربعاء 17 مايو الجاري عقدا مع شركة سينوما العالمية الهندسية المحدودة لإنشاء خط بطاقة إنتاجية 5 آلاف طن يوميا مع إنشاء بنية تحتية لخط آخر بطاقة إنتاجية 5 آلاف طن يوميا.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن قيمة العقد 330 مليون دولار ومدته 30 شهرا، وسيتم تمويل المشروع عن طريق أحد البنوك المحلية .

وذكرت أن الأثر المالي للعقد والفترة التي يظهر فيها ستحدد لاحقا.

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وتراجع صافي أرباح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بنسبة 43.68% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 49 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 87 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "أسمنت الجنوب" بنسبة 21% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 62 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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