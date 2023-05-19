"معادن" السعودية تصدر أول شحنة من الأمونيا الزرقاء للصين
استمرارا لجهودها في خفض انبعاثات الكربون عالميا
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" إصدار الشحنة الأولى إلى الصين من الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون ضمن سلسلة عمليات تصدير لدول أخرى، وتعد هذه الخطوة ضمن إنجازات معادن نحو تعزيز مكانتها كشركة رائدة في تقليل الأضرار البيئية، حيث ستساعد الأمونيا الزرقاء الأسواق الرئيسية حول العالم في خفض انبعاثات الكربون في سلاسل التوريد.
ووقَّعَت "معادن" اتفاقية لتوريد 25 ألف طن من الأمونيا الزرقاء إلى شركة "شينقهونغ للبيتروكيماويات"، وهي شركة صينية تعمل في صناعة منتجات البتروكيماويات، حيث غادرت يوم الخميس الشحنة الأولى من الأمونيا الزرقاء ميناء رأس الخير باتجاه الصين.
وتُعد "معادن" أكبر مُصدِّر للأمونيا الزرقاء في العالم بعد حصولها على شهادة اعتماد في عام 2022م لتصدير ما يزيد على 138 ألف طن من الأمونيا النظيفة إلى أضخم أسواق العالم؛ منها كوريا والصين واليابان والهند وتايلاند والاتحاد الأوروبي؛ ما يعظّم إسهامها في الجهود العالمية المبذولة نحو تعزيز سلاسل التوريد الصناعية الصديقة للبيئة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويسهم استثمار "معادن" في الأمونيا الزرقاء في خفض انبعاثات الكربون، وهو عنصر محوري في سلاسل التوريد الصناعية حول العالم، الذي يُستخدم بشكل واسع في إنتاج الأسمدة والأغذية وفي القطاعات الصناعية وصناعة البتروكيماويات.
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