تراجع أرباح "دار الأركان" 47% إلى 117.6 مليون ريال في الربع الأول

تراجع صافي أرباح شركة دار الأركان للتطوير العقاري "دار الأركان" بنسبة 46.78% في الربع الأول من 2023، إلى 117.63 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح بـ 221.02 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "دار الأركان" في الربع الأول من 2023 مقارنة بصافي ربح نحو 48.71 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وأرجعت "دار الأركان" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، تراجع الأرباح في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، إلى انخفاض مبيعات العقارات.

وقالت الشركة، إن الارتفاع في أعباء التمويل قد تم تعويضه بالزيادة في الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية، وارتفاع إيرادات الإيجارات بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة، وكان له الأثر الإيجابي على صافي الربح.

وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 52.8% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 764.32 مليون ريال، مقابل 1.62 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.