طيران
الإيرادات الفصلية لـ"طيران ناس" ترتفع 47% في الربع الأول
الشركة رفعت من عدد الرحلات والسعة المقعدية
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ارتفعت الإيرادات الفصلية لشركة طيران ناس بـ47% في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت الشركة أن ارتفاع الإيرادات جاء نتيجة قفزة في أعداد المسافرين بـ26% إلى 2.4 مليون مسافر.
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كما رفعت الشركة من عدد الرحلات والسعة المقعدية من 15 ألف رحلة إلى 17 ألف رحلة بنسبة تجاوزت 13% خلال الربع الأول.
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