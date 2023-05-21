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طيران

الإيرادات الفصلية لـ"طيران ناس" ترتفع 47% في الربع الأول

الشركة رفعت من عدد الرحلات والسعة المقعدية

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الإيرادات الفصلية لشركة طيران ناس بـ47% في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن ارتفاع الإيرادات جاء نتيجة قفزة في أعداد المسافرين بـ26% إلى 2.4 مليون مسافر.

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كما رفعت الشركة من عدد الرحلات والسعة المقعدية من 15 ألف رحلة إلى 17 ألف رحلة بنسبة تجاوزت 13% خلال الربع الأول.

نتائج طيران ناس في الربع الأول
نتائج طيران ناس في الربع الأول


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