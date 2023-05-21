عمومية "العبيكان للزجاج" ترفض مقترحا لزيادة رأس المال بنسبة 33%

مساهمو "العبيكان للزجاج" يرفضون رسملة 80 مليون ريال من الأرباح المبقاة رفضت الجمعية العامة غير العادية لشركة "العبيكان للزجاج"مقترحا بزيادة رأس المال بقيمة 80 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن الجمعية العامة لها لم تقر زيادة مقترحة لرأس المال عبر رسملة 80 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح أسهم مجانية بواقع سهم لكل 3 أسهم مملوكة.

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وكان مجلس إدارة الشركة اقترح زيادة رأس المال من 240 مليون ريال إلى 320 مليون ريال بنسبة 33.33% بهدف تقوية القاعدة الرأسمالية ودعم النشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام المقبلة، وفقا لما ذكر في جدول أعمال الجمعية العامة للشركة.

ووافقت الجمعية على تعيين مراجع الحسابات "كي بي إم جي للاستشارات المهنية" من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 والربع الأول من عام 2024 وتحديد أتعابه.