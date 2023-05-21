اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة العبيكان للزجاج المصنع
مصنع العبيكان للزجاج - أرشيفية
سوق السعودية

عمومية "العبيكان للزجاج" ترفض مقترحا لزيادة رأس المال بنسبة 33%

تضمن توزيع سهم مجاني لكل 3 أسهم مملوكة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

مساهمو "العبيكان للزجاج" يرفضون رسملة 80 مليون ريال من الأرباح المبقاة رفضت الجمعية العامة غير العادية لشركة "العبيكان للزجاج"مقترحا بزيادة رأس المال بقيمة 80 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن الجمعية العامة لها لم تقر زيادة مقترحة لرأس المال عبر رسملة 80 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح أسهم مجانية بواقع سهم لكل 3 أسهم مملوكة.

مادة اعلانية

وكان مجلس إدارة الشركة اقترح زيادة رأس المال من 240 مليون ريال إلى 320 مليون ريال بنسبة 33.33% بهدف تقوية القاعدة الرأسمالية ودعم النشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام المقبلة، وفقا لما ذكر في جدول أعمال الجمعية العامة للشركة.

مجلس إدارة " شبكة المعرفة " يوصي بتوزيع 5% أرباحا نقدية عن عام أسواق المال سوق السعودية مجلس إدارة " شبكة المعرفة " يوصي بتوزيع 5% أرباحا نقدية عن عام

ووافقت الجمعية على تعيين مراجع الحسابات "كي بي إم جي للاستشارات المهنية" من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 والربع الأول من عام 2024 وتحديد أتعابه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط