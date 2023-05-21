مجلس إدارة "لين الخير" يعدل توصيته لزيادة رأس المال إلى 100%

عدل مجلس إدارة شركة "لين الخير للتجارة" توصيته بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لتكون الزيادة بننسبة 100%، بدلا من اقتراح سابق في أول الشهر الجاري بزيادة نسبتها 74%.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن التعديل الجديد في توصية مجلس الإدارة يقترح منح سهم مجاني لكل سهم مملوك، عبر رسملة نحو 40.797 مليون ريال ليترتفع رأس المال إلى 81.595 مليون ريال مقابل 40.797 مليون ريال قبل الزيادة.

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وسيتضاعف عدد الأسهم من 4.079 مليون سهم إلى 8.159 مليون سهم بعد الزيادة.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الاستراتيجي واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملاءتها المالية وقوة مركزها المالي.

وأفادت بأن الأحقية في الاكتتاب ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وذكرت الشركة أن المنحة تعتبر مشروطة بموافقات الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.