نمو أرباح "الأبحاث والإعلام" 7.5% إلى 121 مليون ريال في الربع الأول

أعلنت "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" اليوم الأحد، نمو صافي الأرباح 7.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2023.

وقالت "الأبحاث والإعلام" في إفصاح على "تداول" إن صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بلغ 121 مليون ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي، مقارنة مع 112.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

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وأكدت "الأبحاث والإعلام" أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الربح الإجمالي، وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 12.5%.

وذكرت الشركة أن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية، نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع، تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة.