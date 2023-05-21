سوق السعودية
نمو أرباح "الأبحاث والإعلام" 7.5% إلى 121 مليون ريال في الربع الأول
مقارنة مع 112 مليون ريال في الربع المماثل من 2022
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" اليوم الأحد، نمو صافي الأرباح 7.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2023.
وقالت "الأبحاث والإعلام" في إفصاح على "تداول" إن صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بلغ 121 مليون ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي، مقارنة مع 112.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
مادة اعلانية
وأكدت "الأبحاث والإعلام" أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الربح الإجمالي، وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 12.5%.
وذكرت الشركة أن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية، نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع، تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ارتفاع أرباح "بدجت السعودية" 15% لـ69.3 مليون ريال في الربع الأولحققت أرباحا تشغيلية بلغت 77.8 مليون ريال شركات
-
الشركات في الصين تحت طائلة دواعي "الأمن القومي"!في وقت تعلن بكين إعادة فتح أسواقها بعد الإغلاق الذي رافق تفشي وباء كوفيد-19، تجد الشركات نفسها ملزمة باحترام قواعد مبهمة على صعيد الأمن القومي تضعها ... اقتصاد
-
روسيا تستهدف تصدير 55 مليون طن من الحبوب سنوياموسكو تستهدف حصد نحو 130 مليون طن من الحبوب سنويا في المتوسط اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية